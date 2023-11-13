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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheliler

Çorlu ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 73 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.