Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheliler
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Çorlu ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 73 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.D'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 49 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D, A.C.T, M.A. ve A.S'yi durdurdu.
Üst aramasında 24 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.