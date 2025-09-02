Çorlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa K. yönetimindeki 59 ADY 806 plakalı hafif ticari araç ile Burhan G. idaresindeki 59 ABA 121 plakalı hafif ticari araç Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Sibel T. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı etraftaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel