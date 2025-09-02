Çorlu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Sibel T. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı etraftaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
