Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kalfaoğlu idaresindeki 59 PM 658 plakalı otomobil ile Hüseyin Özsoy yönetimindeki 59 ABH 842 plakalı araç, Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sağlık ekiplerinin kaza yerine geç geldiğini iddia eden çevredekiler, duruma tepki gösterdi.