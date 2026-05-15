Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada, sürücü yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 TIR ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü Emine K., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çorlu-Çerkezköy çevre yolunda meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu yönüne giden C.T.Y.'nin kontörlünü yitirdiği 46 AKC 867 plakalı TIR, önünde ilerleyen Emine K. yönetimindeki 59 AIN 849 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç da önünde seyreden S.B.'nin kullandığı 42 AET 539 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Emine K. araçta sıkışarak yaralanırken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emine K., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

