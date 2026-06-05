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İki grup arasında sopa, tekme ve yumruklu kavga kamerada; 2 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yumruk, tekme ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar güçlükle ayrılırken, Samet Y. ve Muhammed A., vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İki yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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