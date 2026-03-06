Haberler

Çorlu'da sivil toplum kuruluşları iftar sofrasında buluştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve dernekler platformu tarafından düzenlenen toplu iftar programına dernek yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Dernek başkanları ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları ve dernekler platformu tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programına, Çorlu ve Ergene'de faaliyet gösteren hemşeri dernekleri başta olmak üzere çeşitli derneklerin yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftarın ardından platform adına konuşan Sinoplular Derneği Başkanı Yusuf Gümüş, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Gümüş, bölgedeki dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Güzel şehrimiz Tekirdağ'da, Çorlu'da kardeşlik ve dostluk içerisinde her zaman gönül sofralarında bir araya geliyoruz. Ülkemizde güzel bir barış ve kardeşlik iklimi var. Bu iklimi bölgemizde de kardeşçe bir arada yaşayarak hem ticari hem sosyal hem de siyasi hayatta yaşatıyoruz." dedi.

Ülkede barış ortamının güçlenerek devam edeceğine inandıklarını belirten Gümüş, herkesin kardeşlik içerisinde yaşamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Dernek başkanlarının ramazan ayında bir araya gelme talebi olduğunu da aktaran Gümüş, "Kuzeyden güneye, batıdan doğuya farklı coğrafyalardan gelen dernek başkanlarımızla bu akşam gönül sofrasında buluştuk. Destek veren tüm başkanlarımıza ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Platformumuzdaki tüm dernek başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İftar programına Çorlu Belediye Başkan Vekili Ramazan Sezer, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ile dernek yöneticileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
