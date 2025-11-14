Çorlu'da Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen G.S.K. ile M.T. Atatürk Meydanı'nda tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla G.S.K'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.S.K, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Çorlu Adliyesinde adli makamlarca tutuklandı.

Tırdan akaryakıt çalan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde mazot çaldığı tıra zarar veren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tır sahibinin aracına zarar verildiği ve deposundaki yakıtın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi T.A'yı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.