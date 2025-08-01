Çorlu'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan U.B. tutuklandı. Olayın ardından Yaralanan M.A. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Havuzlar Mahallesi'nde M.A. ile U.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B, M.A'yı tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.A, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan U.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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