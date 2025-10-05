Haberler

Çorlu'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada O.E, A.E, A.B. ve T.O. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Dev maç sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti

Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti! Sonda yaptığı hareket bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.