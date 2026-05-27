Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Çorlu'da Furkan A. yönetimindeki 16 NYP 18 plakalı otomobil Çorlu-Yenice kara yolu üzerinde seyir halindeyken saat 21.00 sıralarında alev aldı. Otomobili yolun kenarında durduran Furkan A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak demir yığını haline gelen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),