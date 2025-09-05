Çorlu'da Şarjı Biten Elektrikli Triportör Devrildi, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarjı biten elektrikli triportörün başka bir otomobille çekilirken devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ü.P'nin kullandığı triportörün Sarılar Mahallesi yakınlarında şarjı bitti.

Başka bir otomobilin yardımıyla bir süre çekilen triportör rüzgarın da etkisiyle yolda devrildi.

Kazada, sürücü Ü.P. ile yanındaki bir çocuk yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.