Haberler

Çorlu'da Şarjı Biten Elektrikli Triportör Devrildi, 2 Yaralı

Çorlu'da Şarjı Biten Elektrikli Triportör Devrildi, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarjı biten elektrikli triportörün otomobil tarafından çekilirken devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü Ü.P. ile yanındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarjı biten elektrikli triportörün başka bir otomobille çekilirken devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ü.P'nin kullandığı triportörün Sarılar Mahallesi yakınlarında şarjı bitti.

Başka bir otomobilin yardımıyla bir süre çekilen triportör rüzgarın da etkisiyle yolda devrildi.

Kazada, sürücü Ü.P. ile yanındaki bir çocuk yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.