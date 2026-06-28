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Tekirdağ'da şalvar gecesine yoğun ilgi; katılımcılar sokağa sığmadı

Tekirdağ'da şalvar gecesine yoğun ilgi; katılımcılar sokağa sığmadı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen şalvar gecesi etkinliğine yoğun ilgi oldu. Renkli görüntülere sahne olan gecede katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, son dönemlerde popülerleşen şalvar gecesi etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirilirken, kalabalık sokağa sığmadı Renkli görüntülere sahne olan gecede katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin farklı noktalarında, son dönemde popülerleşen şalvar gecesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de düzenlendi. İlçenin Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe birçok ilçeden katılım olunca, yoğun kalabalık nedeniyle etkinliğin yapıldığı sokak dolup taştı. Şalvarlarını giyerek etkinliğe katılan kadınlar, gece boyunca müzik eşliğinde eğlenirken, alanda düğün ve bayram havası yaşandı. Yoğun katılımın dikkat çektiği şalvar gecesi, geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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