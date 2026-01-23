Haberler

Çorlu'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri su birikintilerinin giderilmesi için çalışmalar yapıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çorlu'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, bazı sokaklarda araç ve yaya geçişleri güçlükle sağlandı. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su birikintileri oluşan bölgelerde çalışma başlattı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

