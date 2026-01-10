Trakya'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatırken, caddelerde su birikintileri oluştu. Ekipler su birikintileriyle mücadele etti.
ÇORLU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, öğleden sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklar su ile kaplanırken; sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı rögarlar taşarken; yoğun su birikintilerinin olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel