Çorlu'da Pompalı Tüfekle Yaralanma Olayı

Çorlu ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan kişi hafif yaralandı.

Kemalettin Mahallesindeki bir apartmanın depo kısmında oturan K.S. (42), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Bacağından yaralanan K.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.