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Çorlu'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı; kaza anı kask kamerasında

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Çorlu'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı; kaza anı kask kamerasında
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Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi'nde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü E.T. yaralandı. Kaza anı sürücünün kask kamerasına yansırken, hastaneye gitmeyi kabul etmeyen E.T.'nin tedavisi ayakta yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü E.T. yaralandı. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 59 AON 930 plakalı motosiklet, seyir halindeyken, caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekiler, yaralı sürücünün yardımına koşup ilk müdahalede bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün tedavisi ayakta gerçekleştirildi.

Kaza anı ise sürücünün kask kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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