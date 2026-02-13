Haberler

Çorlu'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Yenice kara yolu üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 34 MKC 254 plakalı otomobil, aynı yöne giden D.A. idaresindeki 59 ANE 451 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.'nın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

Kazada iki otomobilde bulunan D.A., F.A., E.S.S., Y.İ. ve M.Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
