Tekirdağ'da devrilip duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Olay, direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrildikten sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde iddiaya göre direksiyon başında rahatsızlık geçiren S.Ş. idaresindeki 34 MFD 067 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Otomobil duvara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
