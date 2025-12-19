Çorlu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü H.G. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. H.G. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelerek ara sokağa dönüş yapmak isteyen R.G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü H.G., çarpmanın etkisiyle havaya savrularak düştü. H.G. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.