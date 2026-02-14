Haberler

Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Onarım 7'nci Sokak'ta meydana geldi. M.A. yönetimindeki 59 AKB 290 plakalı motosiklet, caddeye çıkış yapan A.S.'nin kullandığı 68 HK 199 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü A.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

