TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ihbar üzerine durdurduğu minibüste 3 bin 570 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Çorlu'da minibüste 3 bin 570 sentetik hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ihbar üzerine durdurduğu minibüste 3 bin 570 sentekip uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı aldı. Ekipler, plakası önceden belirlenen minibüsü, ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, çantada 3 bin 570 adet sentetik hap ele geçirildi. Hapla birlikte, minibüsteki 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından, Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.