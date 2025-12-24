Haberler

Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aniden yola çıkan bir köpeğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevkedildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesine aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü Gürkan G., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gürkan G., kullandığı 34 GEK 107 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Gürkan G., otomobilin hava yastığı açılmasına karşın yaralandı. köpek yaralı halde kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnunda kanama olan Gürkan G., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
