Çorlu'da Çiftlikten Çalınan Koyunlar Jandarma Tarafından Bulundu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çiftlikten çalınan 40 koyun, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Türkgücü Mahallesi'nde A.T'ye ait çiftlikten 40 koyun çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çalışma sonucu, koyunların bir araçla Ergene ilçesine götürüldüğü belirlendi.

Ekipler, Vakıflar Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli O.K'yi koyunlarla yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan koyunlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
