Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ Çorlu'da buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yazlık siteler tahliye edildi, ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 90 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, yazlık sitelere ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amacıyla bölgedeki bazı yazlık siteler tahliye edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 90 dekar buğday ekili alan zarar gördü.