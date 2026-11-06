Çorlu'da bir okulda Kızılay Haftası etkinliğinde veliler kan bağışladı

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Kızılay Haftası kapsamında Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Programda sahneye çıkan öğrenciler, seslendirdikleri şarkılar, okudukları şiirler ve sergiledikleri oratoryo gösterisiyle izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik kapsamında Yeşilay tarafından stant açılarak öğrenci ve velilere bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kızılay ve Yeşilay işbirliğiyle öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, Kızılay tarafından kurulan stantta da programa katılan veliler kan bağışında bulundu.

Programa, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan, Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yusuf Fazlıoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, gönüllüler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA