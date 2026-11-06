Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorlu'da bir okulda Kızılay Haftası etkinliğinde veliler kan bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler şarkılar, şiirler ve oratoryo gösterisi sundu. Etkinlikte Yeşilay stant açarak bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verirken, Kızılay standında veliler kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası kapsamında Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Programda sahneye çıkan öğrenciler, seslendirdikleri şarkılar, okudukları şiirler ve sergiledikleri oratoryo gösterisiyle izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik kapsamında Yeşilay tarafından stant açılarak öğrenci ve velilere bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kızılay ve Yeşilay işbirliğiyle öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, Kızılay tarafından kurulan stantta da programa katılan veliler kan bağışında bulundu.

Programa, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan, Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yusuf Fazlıoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, gönüllüler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi

Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı14

Göreve gelir gelmez Fenerbahçe'de olay ayrılık
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

Kenan'dan gelen haber içinizi ısıtacak!
Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı38

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar