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Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan bir araçta 1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 839 gram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.E., 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçta 1 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 839 gram kimyasal madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu Çorlu'da şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın ön kaputunun altında poşetler içerisinde piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon lira olduğu değerlendirilen 839 gram kimyasal madde ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddeyle yaklaşık 85 kilogram bonzai üretilebileceği belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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