Apartman dairesindeki yangın büyümeden söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı