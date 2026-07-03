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Çorlu'da Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Öldü

Çorlu'da Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Öldü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada ve ardından çıkan yangında 1 kişi öldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede dairede kimliği belirsiz 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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