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Çorlu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında saman bağlanması sırasında çıkan anız yangını, itfaiye ve TOMA aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tarlada balya makinesinden sıçrayan kıvılcımların çıkardığı anız yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan itfaiye ve TOMA aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında saman bağlanması sırasında balya makinesinden çıkan kıvılcımların anıza sıçramasıyla yangın çıktı. Balya makinesinin alev aldığı yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyetin TOMA aracı, belediyeye ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin konutların bulunduğu bölgeye ilerlemesini engellemek için yoğun çaba harcadı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet Mahallesi İtfaiye Çorlu İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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