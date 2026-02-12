Haberler

Tekirdağ'da çıkan kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akraba olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Kavga, Reşadiye Mahallesi'nde çıkan tartışma sonrası sokakta yaşandı.

Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek sokağa taşması üzerine kavga yaşandı.

Kavgada darbedilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
