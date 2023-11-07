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Çorlu'da 7 yaşındaki çocuğun kucağında uyuşturucu ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar doğrultusunda, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. (27) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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