Çorlu Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol yenileme ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde asfalt serimi ve zemin güçlendirme çalışması yürütüyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum ile çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Sarıkurt, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağını belirtti.

- Çorlu'da yeni yeşil alanlar oluşturuluyor

Çorlu Belediyesi, "Daha yaşanabilir bir Çorlu" programı kapsamında kentte yeni yeşil alanlar kazandırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, beraberindeki teknik ekiple Şeyhsinan Mahallesi'nde yapımı süren park ve sosyal alan çalışmalarını inceledi.

Sarıkurt, projede çocuk oyun alanları, yürüyüş ve dinlenme alanlarının yer alacağını belirterek çalışmaların sürdüğünü kaydetti.