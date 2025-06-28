Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Kaymakam Erten'i Ziyaret Etti

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Kaymakam Erten'i Ziyaret Etti
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kaymakam Niyazi Erten'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Sarıkurt ayrıca, Muhittin Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve halkın görüşlerinin önemini vurguladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret etti.

Başkan Sarıkurt ve Erten bir süre sohbet etti.

Sarıkurt, Erten'e yeni görevinde başarılar diledi.

Erten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sarıkurt'a teşekkür etti.

-Başkan Sarıkurt mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muhittin Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşları dinledi.

Sarıkurt, belediyenin çalışmaları ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Çorlu halkının görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını aktaran Sarıkurt, fikirleri tartışmanın ve ortak çözümler bulmanın değerli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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