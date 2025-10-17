Çorlu Belediye Başkanı Eğitmenlerle Bir Araya Geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Menekşe Kadın Eğitim Merkezi'nde kurs eğitmenleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıkurt, eğitim merkezinde Muhittin Mahallesi Muhtarı Zührecan Gözaydın ve merkez kurs eğitmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Merkezin faaliyetleri ve kursiyerlerin talepleri üzerine sohbet edilen programda Sarıkurt, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitmenlerle bir araya gelerek sohbet ettiklerini aktaran Sarıkurt, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların sesine kulak vermek bizim için büyük önem taşıyor. Menekşe Kadın Eğitim Merkezi'mizde çok güzel bir başlangıç yaptık. Ardından parkımızda incelemeler yaparak hemşehrilerimizin taleplerini bizzat dinledik. Tüm hemşehrilerime ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüceer Çorlu'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu'da ziyaretlerde bulundu.

Yüceer, TESKİ Çorlu Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle kahvaltıda bir araya geldi, kurumun devam eden altyapı çalışmaları ve planlanan projeleri hakkında bilgi aldı.

Ardından, CHP Çorlu İlçe Başkanlığına seçilen Mert Yılmaz'ı ziyaret eden Yüceer, Yılmaz ve ekibine başarı diledi.

Daha sonra Cemaliye Mahallesi'nde yapımı devam eden Çorlu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi proje sahasını gezen Yüceer, projenin ilerleyişi hakkında personelden bilgi aldı.

İlçede devam eden ve planlanan altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarının son durumları da değerlendirildi.