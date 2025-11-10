Çorak Araziyi Keçiboynuzu ile Yeşerten Adanalı Çiftçi

Adanalı çiftçi Hüseyin Bebeç, çorak araziyi keçiboynuzuyla yeşerterek tarıma kazandırdı.

Sarıçam ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Bebeç, Boztepe Mahallesi'ndeki 37 dekarlık çorak araziyi 18 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladı.

Çorak ve verimsiz görünümüne rağmen araziyi tarıma kazandırmak isteyen Bebeç, burada keçiboynuzu yetiştirme kararı aldı.

Bebeç, arazinin taşlarını temizleyip toprak ıslahı yaparak 18 yıl önce yaklaşık 400 keçiboynuzu fidanını toprakla buluşturdu.

Fidanların sulanmasından ilaçlanmasına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Bebeç, arazisinden 11 yıl önce ürün almaya başladı.

Bebeç, 49 yıllığına kiralayarak tarıma kazandırdığı araziden bu yıl da 7 ton keçiboynuzu hasat etti.

"Yeşile olan sevgimiz sayesinde araziyi bu hale getirdik"

Sekiz çocuk babası Hüseyin Bebeç, AA muhabirine, çorak araziyi kendi imkanlarıyla yeşerttiğini söyledi.

Doğaya yeniden hayat kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bebeç, "Eskiden burası o kadar sık çalılıktı ki içine girilmez durumda ve bakımsız bir alandı ama devletimiz burayı bize tahsis etti. Biz de traktör ve ellerimizle çalışarak, büyük bir emek vererek araziyi bu duruma getirdik. Yeşile olan sevgimiz sayesinde araziyi bu hale getirdik." diye konuştu.

Bebeç, uzun yıllar verdiği çabayla çorak arazinin çok güzel bir görünüme kavuştuğunu anlattı.

"Fidan dikmenin yaşı olmaz"

Arazisindeki ağaçlarla ilgilenerek kendisini çok daha genç hissettiğini dile getiren Bebeç, şöyle konuştu:

"Yeşili sevmesem bu işi yapmazdım. Bu işi ağaçları ve ormanı sevdiğim için yapıyorum. Devletimiz bana 500 dönüm arazi verseydi, şu yaşıma rağmen yine fidan diker, mücadele ederdim çünkü fidan dikmenin yaşı olmaz. 71 yaşındayım ama kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. Her gün buraya geliyorum, ağaçlarımın kuru dallarını alır, diplerini kazar, boş kalan yerlere fidan dikerim. 5 litrelik bidonlarla su taşır, onları sularım."

Bebeç, tarıma kazandırdığı arazisinin yanı sıra zeytin bahçesinden elde ettiği gelir sayesinde evinin geçimini sağladığını ifade etti.

Çorak arazilerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırabileceğini belirten Bebeç, doğanın geleceği için herkesten fidan dikmesini istedi.