Çöpü dökmeyen kardeşini öldüren sanığa, 18 yıl 4 ay hapis

ANKARA'da çöpü dökmesini isteyince kendisini tersleyen kardeşi Kenan Kocaman'ı (16), 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocaman (20), tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da çöpü dökmesini isteyince kendisini tersleyen kardeşi Kenan Kocaman'ı (16), 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocaman (20), tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çankaya ilçesi Uluç Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta Mustafa Kocaman, anne ve babası misafirlikte olduğu sırada kardeşi Kenan'dan çöpü dökmesini istedi. Kenan Kocaman olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kocaman, mutfaktan meyve bıçağını alıp, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Kenan Kocaman, ağabeyini iterek yere düşürdü. Bunun üzerine Mustafa Kocaman, mutfak çekmecesinde bulunan ekmek bıçağını aldı ve kaçan kardeşini banyoda yakalayıp bıçakladı. Kenan Kocaman, hayatını kaybederken, gözaltına alınan ağabeyi, tutuklandı.

Mahkeme heyeti sanık Mustafa Kocaman'a, önce cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle, TCK'nın 29'uncu maddesi gereğince 22 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın yargılama aşamasında gözlemlenen iyi ve olumlu hali, pişmanlık içeren samimi savunmaları, sabıkasız sosyal geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 18 yıl 4 aya düşürüldü.