Bakan Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile Görüştü

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile COP31 Taraflar Konferansı'na yönelik istişarelerde bulundu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve beraberindeki heyetle COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile beraberindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ve Dışişleri heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Dr. Fatih Birol ve beraberindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Berris Ekinci ile dışişleri heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 Taraflar Konferansı'na ve Eylem Gündemimize ilişkin istişarelerde bulunduk. İklim diplomasisine yön verecek bu önemli zirvenin yol haritasını oluştururken Sayın Başkanın tecrübelerinden de faydalanmayı son derece önemsediğimizi, iş birliğimizin çalışmalarımıza en iyi şekilde yansıyacağını ifade ettim. Bu değerli görüşme için kendilerine teşekkür ediyorum."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

