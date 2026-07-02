BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31 için başvurular resmi web sayfası üzerinden kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde düzenlenen en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılım sağlayabilecek. Paydaşların talep edeceği yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılabilecek. COP31 ile ilgili tüm detaylara ve başvuru formlarına resmi web sayfası olan 'www.cop31.tr' adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı