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COP31 öncesi Çevre Bakanı Kurum, Stiell ve Bowen ile üçlü görüşme yaptı

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COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, COP31 öncesinde UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile üçlü görüşme yaptı. Kurum, paylaşımında görüşmenin yarın açılışı yapılacak COP31 öncesinde gerçekleştiğini belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve heyetleriyle görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın açılışını yapacağımız COP31 öncesinde UNFCCC İcra Sekreteri Sayın Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve heyetler ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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