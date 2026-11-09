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COP31'de katılımcılar 48 çevreci otobüsle Kundu ve Belek'e taşınacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında filosuna kattığı 48 çevreci otobüsü katılımcıların ulaşımında görevlendirecek. Otobüsler Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 alanına hizmet verirken etkinlikte 56 şoför görev yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında ulaşımda çevreci otobüsler hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin filosuna dahil edilen 48 çevreci otobüs, katılımcıların alana güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak.

Etkinlik kapsamında 56 şoför görev yapacak.

Çevreci otobüsler, katılımcıların Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesi ile COP31 alanına ulaşımında hizmet verecek.

Kaynak: AA
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