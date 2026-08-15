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Manavgat'ta Çöp Kamyonunun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Çöp Kamyonunun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye temizlik görevlisi Yaşar Vural (49), geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi'nde meydana gelirken, kamyonun şoförü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Vural'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye temizlik görevlisi Yaşar Vural (49), çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında meydana geldi. Çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S.A.'nın kullandığı Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural'a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yaşar Vural'ın çöp kamyonunun arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşar Vural'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çöp kamyonunun şoförü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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