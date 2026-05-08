Haberler

Çöp kamyonu ile çarptığı Kübra'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Çöp kamyonu ile çarptığı Kübra'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kullandığı çöp kamyonu ile 1 çocuk annesi Kübra Tiryaki'ye (31) çarpıp, ölümüne neden olan F.E. (52), tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kullandığı çöp kamyonu ile 1 çocuk annesi Kübra Tiryaki'ye (31) çarpıp, ölümüne neden olan F.E. (52), tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca Belediyesi'ne ait F.E. idaresindeki 54 SB 145 plakalı çöp kamyonu, boşaltım işlemleri sırasında aracın yanından yaya şekilde geçen Kübra Tiryaki'ye çarptı. Kazada, kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tiryaki, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Tiryaki, kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.E. tutuklandı.

Diğer yandan Kübra Tiryaki'nin cenazesi, dün Kırkpınar Tepebaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Tepebaşı aile kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti

Bu görüntüyü affetmediler!

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Durakta genç kadına bakıp kendini tatmin etti! Skandal sözlerine rağmen tahliye edildi

Şehrin göbeğinde genç kadına yapmadığı kalmadı
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi