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Çin'in güneybatısındaki Çongçing'de heyelan meydana geldi

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Çin'in Çongçing kentinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalanlar oldu. Yetkililer 9 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çevredeki binaların hasar gördüğünü bildirdi.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan insanlar olduğu bildirildi.

CGTN'nin haberine göre yetkililer, Çongçing'de heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanda, toprak altında kalan insanlar olduğunu ifade eden yetkililer bunlardan 9'unun kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve olayda çevredeki binaların da hasar aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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