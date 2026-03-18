ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erenoğlu, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, inancının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnet duygusuyla andıklarını belirtti.

Çanakkale'nin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin birlik, fedakarlık ve kararlılıkla tarih sahnesinde nasıl bir destan yazdığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunları ifade etti:

"İmkansızlıklar içinde verilen bu mücadele, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın azmiyle kazanılmış, milletimizin hafızasında silinmez bir iz bırakmıştır. Çanakkale'de yazılan bu destan, milletimizin bağımsızlık ruhunu besleyen en önemli değerlerden biri olmuş, aynı zamanda kurtuluş mücadelesine ilham veren güçlü bir irade ortaya koymuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızın hatırası, milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaktır. Üniversite olarak tarihin en anlamlı destanlarından birinin yazıldığı bu topraklarda bulunmanın sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Üniversitemiz bilim, eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarıyla Çanakkale ruhunu yaşatmayı, tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarmayı ve şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir gelecek inşa etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."