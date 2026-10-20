Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÇOMÜ öğrencileri Genç Kızılay ile Gelibolu Mevlevihanesi'nde temizlik yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇOMÜ öğrencileri Genç Kızılay ile Gelibolu Mevlevihanesi'nde temizlik yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis MYO öğrencileri, Genç Kızılay çatısı altında Gelibolu Mevlevihanesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı. Okul Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku, katkı sunan öğrencilere ve Genç Kızılay temsilcilerine teşekkür etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Genç Kızılay çatısı altında Gelibolu Mevlevihanesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Gönüllü öğrenciler, ilçenin önemli tarihi ve kültürel simgelerinden Gelibolu Mevlevihanesi'nde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek yapının korunmasına katkı sağladı.

ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilere ve Genç Kızılay temsilcilerine teşekkür etti.

Gençlerin tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık göstermesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Kuşku, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini önemsediklerini ve bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka

Ameliyata giren doktorlar bu manzarayla karşılaştı! Dünyada 4. vaka
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer bir yılda ikinci kez aynı acıyla sarsıldı
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka o ilimizden çekildi
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı

Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza! Sanığın savunması 'pes' dedirtti

Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!