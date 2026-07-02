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ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep atarak mezun oldu. Törende konuşmalar yapıldı, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Büşra Elif Gündüz, konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ'den mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Engin Gür de mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Programda, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ile Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de konuşma yaptı.

Açılış konuşmaları sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimlerinin ardından kep atma ve pilav ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
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