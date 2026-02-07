Haberler

ÇOMÜ ile OGM arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında, üniversite yerleşkelerindeki ormanlık alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli hale getirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. Proje, 200 bin 289 hektarlık alanı kapsamaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında, üniversite yerleşkeleri içerisinde ve çevresinde bulunan ormanlık alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, protokol kapsamında, ÇOMÜ'nün Hüseyin Akif Terzioğlu Yerleşkesi, Dardanos Yerleşkesi ile orman içi ve bitişiğindeki tüm yerleşkelerde, yangından zarar gören ormanlık alanların yeniden ormanlaştırılması ve mevcut yanmamış ormanlık alanların yangına karşı daha dirençli hale getirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, protokolün toplam 200 bin 289 hektarlık alanı kapsadığı, bu alanın 165 bin 355 hektarı ormanlık, 34 bin 934 hektarının ise orman dışı alan olarak belirlenriği, çalışmaların Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütüleceği, söz konusu faaliyetlerin "Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP)" çerçevesinde gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

İşbirliği kapsamında ÇOMÜ yerleşkelerinde doğal ekosistemin korunması, yangın riskinin azaltılması ve sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlanmasının amaçlandığının belirtildiği açıklamada, protokolün üniversite-kamu işbirliğinin çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir örneğini oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
