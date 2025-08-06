ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis MYO Tanıtım Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Tanıtım Günleri etkinliği düzenledi.

Gelibolu İskele Meydanı'ndaki etkinlikte, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin ve öğretim elemanları tarafından aday öğrencilere okulun bölümleri, eğitim olanakları ve uygulamalı eğitim modelleri hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara, yüksekokulun sunduğu akademik ve mesleki imkanlar tanıtıldı.