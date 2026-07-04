ÇOMÜ'de 'Mezunlar Buluşması' etkinliği düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Mezunlar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Nedime Hanım Konağı'nda düzenlenen etkinlikte 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi ve Müze Projesi lansmanı da yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin 21 fakülte, 2 yüksekokul ve 47 araştırma merkeziyle bölgesine ve ülkesine ulusal ve uluslararası düzeyde değer katan bir yüksek öğretim kurumu olduğunu söyledi.

Her geçen gün başarı çıtasını üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Erenoğlu, 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi ve Müze Projesi lansmanına katılanlara teşekkür etti.

ÇOMÜ Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) Başkanı Bünyamin Nami Tonka da müzelerin canlı birer varlık gibi olduğunu belirterek, projeyi anlamlı bulduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından mentor plaket takdimi yapıldı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ardından katılımcılar 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi'ni gezdi.