Comey ve James'ten Trump Hükümetine Davanın Düşürülmesi Talebi

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından haklarında açılan davaların düşürülmesini talep etti.

ABD'de eski FBI Direktörü Comey ve New York Başsavcısı James'in avukatları, müvekkilleri hakkında açılan davalara ilişkin açıklamada bulundu.

İddianameleri hazırlayan Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın göreve "kanunsuz olarak" geldiğini savunan avukatlar, söz konusu davaların düşürülmesi talebinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten James hakkında "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.

Comey ise "Kongreye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongrenin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

ABD'de Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert'in 20 Eylül'de, Başkan Trump'ın New York Başsavcısı Letitia James'e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirilmişti.